POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Trunkenheitsfahrt: Führerschein wurde einbehalten

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein 35-jähriger Mann mit seinem Auto in der Oststadt unterwegs gewesen und bei einer Verkehrskontrolle ist seine alkoholische Beeinflussung aufgefallen.

Der Fahrer eines Daimler-Benz wurde am Samstag, gegen 2 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Lindenstraße überprüft. Hierbei konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Autofahrers wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholvortest ergab bei dem Mann einen Wert von etwa 1,60 Promille.

Der 35-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten und er hat nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu rechnen.

