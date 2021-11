Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Trunkenheitsfahrt mit Mofa

Dornstetten (ots)

Am Freitagabend ist ein 63-jähriger Mann alkoholisiert mit seinem Mofa in Dornstetten unterwegs gewesen.

Der Fahrer des Fahrzeugs wurde am Freitag, gegen 19:15 Uhr, in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde durch die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 63-Jährigen wahrgenommen. Ein vor Ort beim Mofafahrer durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille.

Der Kraftfahrzeugführer musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben und hat nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu rechnen.

