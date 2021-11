Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Betrunken auf A8 unterwegs - Polizei stoppt flüchtigen Unfallverursacher

Niefern-Öschelbronn (ots)

Am Sonntagmittag zogen Beamte der Autobahnpolizei einen 37-Jährigen mit seinem Audi aus dem Verkehr. Zuvor hatte er im Bereich einer Baustelle Verkehrseinrichtungen beschädigt und war im Anschluss davongefahren.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 37-Jährige gegen 13:30 Uhr die Autobahn von Stuttgart in Fahrtrichtung Karlsruhe als er zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Ost im Bereich einer Baustelle zu weit nach rechts geriet und dort mehrere Warnbaken überfuhr. Er soll im Anschluss noch kurzzeitig angehalten haben, setzte schließlich aber seine Fahrt unbeirrt fort bis er auf Höhe des Parkplatzes Kämpfelbach zum endgültigen Anhalten gebracht werden konnte. Bei der anschließenden Kontrolle wies der Audi-Fahrer deutliche Ausfallerscheinung auf. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Weiterhin war der 37-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Der Fremdschaden wird mit rund 800 Euro beziffert. Der Audi musste abgeschleppt werden.

Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

