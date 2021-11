Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Calw) Bad Liebenzell - Brand eines Wohnwagens

Bad Liebenzell (ots)

Am Sonntagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, musste der Besitzer eines Wohnwagens feststellen, dass unterhalb der Gasheizung im Innern des Wagens Flammen herausschlugen. Der Mann versuchte noch, das Feuer mittels zweier Feuerlöscher selbst zu bekämpfen, was ihm jedoch nicht gelang. Kurz darauf stand der Wohnwagen, der auf dem Gelände des Campingparks Bad Liebenzell in der Pforzheimer Straße abgestellt war, komplett in Flammen. Die eintreffende Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Der Besitzer blieb glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Calw hat die Sachbearbeitung des Brandes übernommen.

