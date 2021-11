Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Zeugensuche nach Sachbeschädigungen an mehreren Autos

Alpirsbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Alpirsbach zu Sachbeschädigungen an insgesamt zwölf geparkten Fahrzeugen. Größtenteils wurde der Lack zerkratzt oder die Scheibenwischer verbogen. An zwei Pkw wurden die Kennzeichen entwendet.

Die Polizei ist auf Hinweise zur Täterschaft angewiesen und bittet daher um Informationen, die das Polizeirevier in Freudenstadt unter 07441 536310 entgegennimmt.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

