POL-Pforzheim: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Polizeiauto

Remchingen (ots)

Am Freitag um 19.45 Uhr wurde ein Polizeiauto durch Abtreten eines Außenspiegels mutwillig beschädigt, welches im Rahmen eines Polizeieinsatzes in der Hauptstraße in Höhe der Tankstelle abgestellt war. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen der Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Neuenbürg unter der Rufnummer 07082-7912311 entgegen.

