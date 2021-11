Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Unter Alkohol mit dem Auto unterwegs

Straubenhardt (ots)

Sturzbetrunken war am Samstagmorgen ein Autofahrer in Straubenhardt unterwegs. Polizeibeamte des Polizeireviers Neuenbürg unterzogen den Fahrer eines Pkw VW Golf um 03.50 Uhr in der Hauptstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei mussten die Beamten feststellen, dass der 31-jährige Fahrer erheblich unter Alkohol stand. Dem Fahrer musste sofort die Weiterfahrt untersagt werden. Zur Beweissicherung musste der betrunkene Fahrer eine Blutprobe abgeben. Abschließend wurde der Führerschein des 31-jährigen für das weitere Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sichergestellt.

