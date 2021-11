Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Schülerin von Unbekanntem attackiert - Zeugen gesucht

Calw (ots)

Von einem Unbekannten attackiert worden ist am Donnerstagmorgen in Calw-Wimberg offenbar eine Schülerin auf dem Weg in die Schule.

Das Mädchen war kurz nach 8 Uhr zu Fuß in der Ostlandstraße unterwegs, als sie von dem Tatverdächtigen zunächst angesprochen und danach geschlagen worden sein soll. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen lief der Unbekannte im Anschluss in Richtung Hauptstraße davon.

Der Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben:

- Etwa 35 Jahre alter Mann mit westeuropäischem Erscheinungsbild,

- kurz rasierte Haare an der Kopfseite, oben etwas länger,

- Dreitagebart und Muttermal auf der rechten Wange,

- bekleidet mit einem Mantel, einem weißen Pullover mit Kragen, einer grauen Jogginghose und schwarzen Anzugschuhen.

Das Polizeirevier Calw hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die von dem Vorfall etwas mitbekommen haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter der Rufnummer 07051 1613511 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

