POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Mit Auto von der Fahrbahn abgekommen: ein Schwerverletzter

Am Donnerstagmorgen ist auf Gemarkung Seewald ein Mann mit seinem Pkw von der Kreisstraße 4775 abgekommen und dadurch schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 55-jähriger Ford-Fahrer gegen 09 Uhr von Hallwangen kommend in Richtung Erzgrube. In einer scharfen Rechtskurve kam er alleinbeteiligt auf nassem, neuem Fahrbahnbelag nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit Bäumen und einem Leitpfosten und zog sich schwere Verletzungen zu. Der beim Verkehrsunfall wohl nicht angegurtete Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Einzelne Tipps zum Angurten:

Beachten Sie die richtige Einstellung der Sitzposition und der Kopfstütze. Achten Sie auf ausreichend Abstand zum Airbag und ziehen Sie den Gurt straff. Fahren Sie erst los, wenn alle Insassen angeschnallt sind. Gerade im Winter gilt: dick auftragende Jacken vor dem Anschnallen ausziehen.

