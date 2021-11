Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Pforzheim (ots)

Zwei verletzte Personen und Sachschaden im fünfstelligen Bereich sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag in Pforzheim ereignet hat.

Der 27-jährige Fahrer eines Kleintransporters war gegen 13 Uhr auf der Östlichen Karl-Friedrich-Straße unterwegs, als er aus noch nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und einen Baum sowie ein Verkehrsschild umfuhr. Danach kam das Fahrzeug an einer Hauswand sowie einem angrenzenden Zaun zum Stehen. Durch den Unfall wurde der 27-Jährige schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Offensichtlich durch einen abgerissenen Ast wurde eine 26-Jährige Fußgängerin leicht verletzt und musste ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell