Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Wohnhaus

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Sonntag, 11.00 Uhr, und Dienstag, 12.00 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Wohnanwesen in der Nordstadt verschafft.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter über ein Fenster in ein Wohnhaus in der Wilferdinger Straße ein und durchsuchten dort mehrere Wohnräume. Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich bislang nicht beziffern.

Die Kriminaltechnik hat die Spurensicherung übernommen. Ob der Einbruch mit einem weiteren Einbruch (siehe Meldung vom 16.11.2021) in Zusammenhang steht, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, 07231 / 186 4444, in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

