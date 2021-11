Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - Einbrecher dringen in Haus ein

Wurmberg (ots)

In ein Wohnhaus eingedrungen sind Einbrecher am Mittwoch in Wurmberg.

Die noch unbekannten Täter verschafften sich zwischen 16 und 20 Uhr über eine Türe gewaltsam Zutritt ins Innere des Gebäudes in der Robert-Britsch-Straße. Dort öffneten sie Schubladen, ob sie jedoch tatsächlich etwas entwendeten, ist noch nicht bekannt. An der Türe entstand nach erster Schätzung Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell