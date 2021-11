Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim - Hoher Sachschaden durch Brand

Friolzheim (ots)

Der Brand eines Radladers hat am Mittwochabend in Friolzheim zu Sachschaden im fünfstelligen Bereich geführt.

Das Feuer war gegen 18 Uhr an dem in der Pforzheimer Straße abgestellten Fahrzeug ausgebrochen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Radlader bereits im Vollbrand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Durch die enorme Hitze wurde ein direkt an der Brandörtlichkeit befindliches Wohngebäude beschädigt, das Feuer griff jedoch nicht auf das Haus über. Die Bewohner verließen selbständig das Gebäude, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 80.000 Euro. Erste Ermittlungen ergaben Hinweise auf eine technische Ursache als Auslöser des Brandes. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Friolzheim, Wimsheim sowie Heimsheim im Einsatz.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell