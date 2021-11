Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Kontrolle: Sechs Verkehrsteilnehmer beanstandet

Pforzheim (ots)

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim führten am Mittwochnachmittag in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Handy in der Wilferdinger Straße durch.

Insgesamt wurden sechs Verkehrsteilnehmer beanstandet, weil sie während der Fahrt ein Mobiltelefon benutzten. Allen droht nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie der Eintrag eines Punkts beim Kraftfahrbundesamt.

Ablenkung im Straßenverkehr führt immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Das Polizeipräsidium Pforzheim wird die Kontrollen konsequent fortführen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell