POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Zeugen gesucht: Verkehrsunfallflucht auf der Bundesstraße 10

Mühlacker (ots)

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer hat am Dienstagmorgen auf Gemarkung Mühlacker einen Verkehrsunfall verursacht und sich nicht um den verursachten Schaden gekümmert.

Gegen 6:10 Uhr war ein 19-jähriger VW-Fahrer auf der Bundestraße von Mühlacker kommend in Richtung Illingen unterwegs. Nach derzeitigem Erkenntnissen kam ihm in etwa auf Höhe der Abzweigung nach Mühlhausen ein Autofahrer entgegen, der seine Fahrspur nicht einhielt und dadurch den VW streifte. Am VW entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker, Telefonnummer 07041 9693-0, in Verbindung zu setzen.

