Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Einbruch in Wohnung

Pforzheim (ots)

Unbekannte verschafften sich am Dienstag gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten in der Wohnung in der Waldstraße. Die Tatzeit kann von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr eingegrenzt werden. Die Täter konnten Schmuck erbeuten. Hinweise auf die Unbekannten liegen derzeit nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Tel. 07231 186-3311, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell