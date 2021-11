Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Autodiebe unterwegs

Gleich zwei Autos sowie Fahrzeugteile haben unbekannte Täter am späten Sonntagabend in Pforzheim gestohlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden grauen Opel Astra auf einem Firmengelände im Altgefäll verschlossen abgestellt, als sich gegen 22:30 Uhr offenbar zwei Täter daran zu schaffen machten und die Fahrzeuge starteten. Außerdem montierten die Diebe von einem auf selbigen Gelände abgestellten schwarzen Opel Corsa mehrere Fahrzeugteile ab und verstauten diese in den beiden anderen Autos. Danach flüchteten die Täter in den gestohlenen Fahrzeugen. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt rund 50.000 Euro. Von den Dieben ist bislang nur bekannt, dass sie dunkel gekleidet waren. Die ersten polizeilichen Ermittlungen ergaben Hinweise auf einen weißen Geländewagen, der sich zur Tatzeit im Bereich des Firmengeländes befand und dessen Fahrer möglicherweise mit den Tätern in Verbindung stehen könnte. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

