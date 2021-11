Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Zeugen gesucht: Brand auf Spielplatz

Straubenhardt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Spielgerät auf einem Spielplatz in Straubenhardt-Schwann niedergebrannt.

Am Freitag, gegen 23:50 Uhr, wurde ein Brand auf dem Spielplatz an der Diemstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand im Bereich der Schule ein Karussell in Flammen. Der Sachschaden wird mit einem Betrag im unteren vierstelligen Bereich beziffert. Neben der Polizei war die Freiwillige Feuerwehr Straubenhardt mit neun Kräften und einem Fahrzeug im Einsatz. Aufgrund der Gesamtsituation ist derzeit von einem vorsätzlichen Brand auszugehen. Der Polizeiposten Straubenhardt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg, Telefonnummer 07082 7912-0, in Verbindung zu setzen.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell