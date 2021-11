Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Nagold (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist ein 32-jähriger Mann nach Stand der Ermittlungen alleinbeteiligt und alkoholisiert mit seinem Auto auf der Bundesstraße 463 von der Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt worden.

Der Mann war am Sonntag, gegen 05:30 Uhr, mit seinem BMW auf der Bundesstraße zwischen Abzweigung Mindersbach und Pfrondorf unterwegs. Im Bereich einer leichten Rechtskurve kam er ins Schleudern und in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug und blieb letztendlich auf der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Der 32-Jährige konnte sein Auto, an dem ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand, selbständig verlassen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch beim BMW-Fahrer wahrgenommen. Der durchgeführte Alkoholvortest ergab einen Wert von etwa 2,3 Promille. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Autofahrers wurde einbehalten. Er gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige. Der verunfallte BMW musste abgeschleppt werden.

