POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn, Straubenhardt - Zeugen gesucht: Einbrüche in Wohnhäuser

Niefern-Öschelbronn, Straubenhardt (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in am Ortsrand liegende Wohnhäuser in Niefern-Öschelbronn und Straubenhardt eingestiegen.

Nach Stand der Ermittlungen drangen der oder die Täter am Samstag in der Zeit zwischen 11:00 und 19:15 Uhr über die Terrasse in ein Wohnanwesen im südlichen Bereich von Straubenhardt-Schwann ein und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Über eine Balkontür drangen Unbekannte am frühen Sonntagabend in ein Einfamilienhaus am westlichen Ortsrand von Niefern ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde in der Zeit zwischen 17:20 Uhr und 19:55 Uhr Schmuck aus dem Anwesen entwendet.

Der jeweils entstandene Schaden kann derzeit noch nicht konkret beziffert werden.

In beiden Fällen hat die Kriminaltechnik die Spurensicherung übernommen.

Zeugen zu den Einbrüchen oder Hinweisgeber auf mögliche verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Taten werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefonnummer 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

Michael Wenz, Pressestelle

