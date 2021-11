Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Pkw-Aufbruch

Pforzheim (ots)

Unbekannte verschafften sich am Samstag gewaltsam Zutritt ins Innere eins Mercedes Vito in einer Tiefgarage in der Pfälzerstraße. Die Täter konnten ein Mobiltelefon erbeuten. Die Tatzeit kann von 03.30 Uhr bis 13.45 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, Tel. 07231 186-3211, in Verbindung zu setzen.

