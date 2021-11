Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Zeugen gesucht: Einbruch in Wohnung

Altensteig (ots)

Unbekannte verschafften sich am Freitagabend gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten einer Wohnung in der Uhlandstraße. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro. Die Tatzeit kann von 17.15 Uhr bis 20.15 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold, Tel. 07452 9305-0, in Verbindung zu setzen.

