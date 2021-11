Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - 18-Jähriger flüchtet bei Kontrolle

Keltern (ots)

Beamte des Polizeireviers Neuenbürg hielten am Samstagfrüh gegen 00.20 Uhr einen 18-jährigen VW-Fahrer in der Hohlohstraße an. Noch vor Beginn der Kontrolle versuchte der Mann zu Fuß zu flüchten. Er wurde jedoch gestellt und vorläufig festgenommen.

Der Mann stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Bei der Durchsuchung wurden geringe Mengen Cannabis aufgefunden. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Dirk Wagner, Pressestelle

