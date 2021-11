Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Pforzheim) Alkoholisiert Fahrzeug beschädigt

Pforzheim (ots)

Kurz vor 03.00 Uhr am frühen Sonntagmorgen beschädigte ein betrunkener Pkw-Fahrer in der Mannheimer Straße beim Ausparken einen geparkten VW und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch Zeugen wurde der Unfall gemeldet und im Rahmen der Fahndung konnte der flüchtige Mini-Fahrer kontrolliert werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der 27jährige Fahrer unter alkoholischer Beeinflussung stand und einen Wert von über 1,7 Promille aufwies. Er musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. An seinem Fahrzeug sowie an dem geparkten VW entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro

Nadine Fromm, Führungs-und Lagezentrum

