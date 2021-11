Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Calw) Nach Trunkenheitsfahrt im Bereich Unterjettingen - Nagold - Spielberg: Suche nach gefährdeten Verkehrsteilnehmern und Zeugen

Pforzheim (ots)

Am Freitag gegen 17:50 Uhr wurde der Polizei ein möglicherweise betrunkener Fahrzeuglenker gemeldet. Dieser befuhr mit einem roten VW Caddy mit Werbeaufschrift aus dem Bereich Unterjettingen/Landkreis Böblingen kommend in den Landkreis Calw ein, die Fahrt führte dann über Nagold - Oberschwandorf - Egenhausen - Spielberg in Richtung Altensteig. Lt. Zeugen soll das Fahrzeug mehrfach Schlangenlinien gefahren und hierbei auch auf die Gegenfahrbahn geraten sein so dass wohl Fahrzeuge gezwungen waren auszuweichen bzw. zu bremsen. Der VW Caddy konnte letztlich zwischen Spielberg und Altensteig durch eine Polizeistreife festgestellt und angehalten werden. Hierbei kollidierte der Caddy noch mit einem Dienstfahrzeug wodurch ein Polizeibeamter leichte Verletzungen davontrug und Schaden im Höhe von insgesamt 18.000 Euro an den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand. Da der Fahrer des VW Caddy alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Mannes einbehalten. Die Verkehrspolizei Pforzheim bearbeitet den Fall und bittet Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die von der Fahrweise des Caddylenkers gefährdet wurden um telefonische Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 07231 / 186-3111.

Alexander Schwarz, Führungs- und Lagezentrum

