POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wiernsheim - Einbrecher suchen Wohnanwesen in Pinache und Serres heim

Wiernsheim (ots)

Heimgesucht haben Einbrecher am Donnerstag zwei Wohnanwesen in Pinache und Serres.

Die noch unbekannten Täter verschafften sich in Pinache im Zeitraum zwischen 16:45 und 18:30 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt ins Innere des Wohngebäudes in der Hauptstraße. Dort entwendeten sie mitunter Schmuck und flüchteten danach unerkannt. Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich bislang noch nicht beziffern.

Der zweite Einbruch ereignete sich zwischen 17:30 und 19:45 Uhr in der Waldenserstraße in Serres. Auch hier hatten sich die Täter an einem Fenster zu schaffen gemacht, um in das Wohnhaus zu gelangen. Die Einbrecher durchsuchten das Gebäude und entwendeten, wie im ersten Fall, Schmuck. Der Diebstahlschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

