Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Wer hatte grün? -Polizei sucht Zeugen -

Pforzheim (ots)

Keine Einigkeit herrscht zwischen zwei Verkehrsteilnehmern, die am Donnerstagmittag in einen Unfall im Einmündungsbereich der Wilhelm-Becker-Straße / Hachelallee verwickelt waren.

Eine 54-jährige Mazda-Fahrerin war gegen 15:20 Uhr auf der Wilhelm-Becke-Straße in Richtung Wilferdinger Straße unterwegs, als sie im Einmündungsbereich nach links in die Hachelallee abbiegen wollte. Zeitgleich beabsichtigte ein 20-jähriger Daimler-Fahrer die Wilhelm-Becker-Straße, aus Richtung Wilferdinger Straße kommend, zu queren. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligten gaben an, bei "Grün" in die Einmündung eingefahren zu sein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186 3111, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

