Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Gechingen - Gemeinsame Pressemitteilung der StA Tübingen und des PP Pforzheim

Mutmaßliches Tötungsdelikt: Ermittlungsgruppe geht Hinweisen nach

Gechingen (ots)

In den frühen Nachmittagsstunden des 26.10.2021 ist eine 75-jährige Frau durch im gleichen Anwesen wohnhafte Familienangehörige tot aufgefunden worden. Wegen des Verdachts auf ein Gewaltdelikt hat die Kriminalpolizei bereits am selben Tag die Ermittlungen aufgenommen und in der Folge eine Ermittlungsgruppe zur Aufklärung der Gesamtumstände eingerichtet. Die 14-köpfige Ermittlungsgruppe Eiche geht derzeit zahlreichen Hinweisen im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Kapitaldelikt nach.

Nicolaus Wegele, Staatsanwaltschaft Tübingen

Michael Wenz, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

