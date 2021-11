Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Gaststätte

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in eine Gaststätte in der Pforzheimer Südstadt eingebrochen worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hebelten die Täter eine Türe der Gaststätte auf und verschafften sich so Zutritt zum Innenraum. Dort brachen sie unter anderem einen Spielautomaten auf. Die Höhe des Diebstahlschadens lässt sich bislang noch nicht beziffern.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Rufnummer 07231 186-3311 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell