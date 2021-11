Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Einbruch in Rohbau

Nagold (ots)

Zwischen Dienstag, 02.11.2021, 15:30 Uhr und Montag, 08.11.2021, 07:00 Uhr brachen Unbekannte in eine Baustelle ein und entwendeten ein Arbeitsgerät im Wert von rund 200 Euro. Der oder die Täter drückten gewaltsam die Behelfstür eines Rohbaus in der "Vorderen Kernenstraße" ein. Es wurde ein hochwertiger Baustrahler gestohlen und ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe hinterlassen.

