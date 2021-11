Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mitfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Pforzheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Wilferdinger Höhe in Pforzheim ist am Montagmorgen die Mitfahrerin in einem Auto verletzt worden.

Der 53-jährige Fahrer eines Citroen-Kleintransporters mit Anhänger war gegen 8:30 Uhr auf der Karlsruher Straße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Mannheimer Straße nach links in diese abbiegen. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden BMW zusammen, bei dem ein 25-Jähriger am Steuer saß. Durch den Unfall wurde die Beifahrerin im BMW verletzt, genauere Informationen über die Schwere ihrer Verletzungen liegen bislang noch nicht vor. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro.

Frank Weber, Pressestelle

