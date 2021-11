Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter bricht in Gaststätten ein - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brach ein Unbekannter in zwei Gaststätten in der Nordstadt ein.

Am Freitagmorgen gegen 07:00 Uhr beobachtet eine Zeugin, wie ein Mann aus dem Fenster einer Gaststätte in der Zähringerallee sprang und flüchtete. Weitere aufmerksame Zeugen waren dem Flüchtenden noch auf den Fersen, als er auf Höhe der Heinrich-Wieland-Allee aus dem Blickfeld verschwand. Im Anschluss wurde ein weiterer Einbruch in eine ebenfalls in der Zähringerstraße gelegenen Gaststätte bemerkt. Beide Tatorte waren im Inneren durchsucht und durchwühlt worden. Ob etwas entwendet wurde und auf welche Höhe der Diebstahls- bzw. Sachschaden beziffert werden kann, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der flüchtenden Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Er soll jünger als dreißig Jahre gewesen sein und mit einer schwarzen, langen Jacke bekleidet, die bis über die Knie ging. Die weitere Bekleidung bestand aus einer dunklen Hose sowie einer grauen Wollmütze.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

