Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Unfall mit zwei Leichtverletzten

Althengstett (ots)

Zwei Leichtverletzte Personen und ein Gesamtsachschaden von rund 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag in Althengstett.

Eine 50-Jährige befuhr mit ihrem VW die Hirsauer Straße in Richtung Hirsau und wollte an der Einmündung Ottenbronn nach links abbiegen. Dabei kam sie mit ihrem Fahrzeug offensichtlich zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer Suzuki-Fahrerin. Die beiden Autofahrerinnen wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Nicole Sackmann, Pressestelle

