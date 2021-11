Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Ostelsheim - Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Ostelsheim (ots)

Drei verletze Personen und Sachschaden von rund 100.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag bei Ostelsheim ereignet hat.

Ein 47-jähriger Porschefahrer war gegen 12:45 auf der Landesstraße 183 von Ostelsheim kommend in Richtung Schaffhausen unterwegs, als er nach links auf die Landesstraße 1189 abbiegen wollte. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden, 20-jährigen Fiatfahrer zusammen, der offenbar noch versucht hatte, auszuweichen. In der Folge schleuderte der Porsche gegen einen Citroen, bei dem ein 54-Jähriger am Steuer saß. Durch den Unfall wurde die Beifahrerin im Porsche schwer verletzt, der 47-Jährige und der Fiatfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Citroen-Fahrer blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge mussten jeweils abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 100.000 Euro.

Frank Weber, Pressestelle

