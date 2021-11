Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker/Friolzheim - Mehrere Gartenhausaufbrüche

Mühlacker/Friolzheim (ots)

Zwischen Mittwoch und Samstag haben sich Einbrecher an insgesamt vier Gartenhäusern zu schaffen gemacht.

Der oder die Täter versuchten nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sich an drei Gartenhäusern in der Kleingartenanlage "Wullesee" in Mühlacker und in einem Gartenhaus in der Schrebergartenanlage "Im Grund" in Friolzheim gewaltsam Zutritt zu verschaffen. In zwei Fällen gelang dies, entwendet wurde jedoch offenbar nichts.

Zeugen oder Hinweisgeber zum Täter werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041 9693-0 in Verbindung zu setzen.

Nicole Sackmann, Pressestelle

