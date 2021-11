Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Einbrecher dringt in Gaststätte ein

Neuenbürg (ots)

Gewaltsam in eine Gaststätte eingedrungen ist ein noch unbekannter Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Neuenbürg.

Der Täter hebelte eine Türe auf und verschaffte sich so gewaltsam Zugang in die Gaststätte in der Mühlstraße. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten, bevor er mit geringer Beute unerkannt flüchtete. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 300 Euro.

Das Polizeirevier Neuenbürg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07082 79120 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell