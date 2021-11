Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Fahrer von Leichtkraftrad verunfall und wird verletzt

Kämpfelbach (ots)

Am Freitagmorgen wurde ein 84-Jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall mit einem Pkw in Ersingen schwer verletzt.

Gegen 10:30 Uhr beabsichtigte eine 33 Jahre alte Seat-Fahrerin in der Brückenstraße auf die Fahrbahn einzufahren. Dabei übersah sie offensichtlich zunächst den 84-jährigen Fahrer eines Motorrollers. Die 33-Jährige bremste aber noch rechtzeitig, als sie den herannahenden Fahrer erkannte. Dieser stürzt jedoch bei der Ausweichbewegung und fällt auf die Fahrbahn. Zu einem Kontakt zwischen den Unfallbeteiligten war es aber wohl nicht gekommen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Rollerfahrer in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden am Roller ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

