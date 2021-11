Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Unfall auf A8: Ein Verletzter und hoher Sachschaden

Kämpfelbach (ots)

Am Freitagmorgen fuhr der 66-jährige Fahrer eines Sprinters auf der Autobahn A8 zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf. Im Anschluss an den Unfall wurde der Fahrer des Sprinters vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ob der Fahrer schwer oder leicht verletzt wurde ist derzeit noch nicht bekannt.

Der Unfall ereignete sich gegen 6:40 Uhr im Bereich einer Steigung kurz vor der Ausfahrt Pforzheim-West. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der 66-Jährige mit seinem Peugeot-Sprinter auf den Schmitz-Auflieger auf. Ein Stau war zum Unfallzeitpunkt nach derzeitigen Kenntnissen nicht ursächlich gewesen. Im Anschluss an die Kollision mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf eine Höhe im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Im Zuge der Unfallaufnahme waren ab etwa 07:00 Uhr bis kurz nach 09:00 Uhr der mittlere und der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Im Anschluss wurde der mittlere Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben.

