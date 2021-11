Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Wohnhaus

Pforzheim (ots)

Am frühen Mittwochabend sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Pforzheim-Eutingen eingedrungen und haben die Räumlichkeiten durchsucht.

Die noch unbekannten Täter gelangten offenbar über ein Fenster gewaltsam in ein Wohnhaus in der Meisenstraße im Wohngebiet Mäuerach. Im Inneren des Hauses durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Schmuck im unteren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Nicole Sackmann, Pressestelle

