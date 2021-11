Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Mehrere Autos aufgebrochen

Remchingen (ots)

Im Zeitraum von Dienstagabend, 17:30 Uhr bis Mittwochabend, 18:30 Uhr haben noch unbekannte Täter zwei Pkws aufgebrochen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden die offensichtlich verschlossenen Fahrzeuge, ein Renault-Megane in der Lammstraße in Singen und ein Opel-Adam, in der Wiesenstraße in Wilferdingen mit Hilfe eines Werkzeugs geöffnet. Die Täter durchwühlten jeweils das Fahrzeuginnere auf der Suche nach Wertgegenständen und entwendeten in einem Fall eine Geldbörse mit einem geringen Geldbetrag. Ein möglicher Tatzusammenhang mit einem weiteren, bereits vermeldeten, Pkw-Aufbruch am frühen Mittwochmorgen in Wilferdingen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Polizeirevier Neuenbürg bittet Zeugen sowie etwaige weitere Geschädigte, deren Fahrzeug ebenso aufgebrochen wurde, sich unter der Rufnummer 07082 79120 zu melden.

Nicole Sackmann, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell