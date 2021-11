Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Gaststätte - Tatverdächtiger festgenommen

Pforzheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen nahmen Polizeibeamte einen Einbrecher auf frischer Tat in der Pforzheimer Nordstadt fest.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brach der 32-Jährige in der Zeit zwischen Mitternacht und 01:15 Uhr in ein Restaurant in der Zähringerallee ein. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangte er ins Innere und nahm Getränke im Wert von rund 30 Euro an sich. Bei zwei weiteren Gaststätten, in der Zähringerallee sowie in der Salierstraße, versuchte es Täter offensichtlich auch. Allerdings konnte er hier wohl die Räumlichkeiten nicht betreten. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch ermittelt. Weiterhin gehen Polizeibeamte einer Behauptung des 32-Jährigen nach, er habe die Taten mit einem Mittäter begangen. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls verantworten.

Sabine Maag, Pressestelle

