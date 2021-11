Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zusammenstoß zwischen Pkw und Mofa

Pforzheim (ots)

Ein Leichtverletzter und rund 2.600 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalles am frühen Mittwochabend im Bereich Nordstadt.

Nach Stand der Ermittlungen beabsichtigte ein 65-jähriger BMW-Fahrer gegen 17:30 Uhr von einem Grundstück kommend nach links in die Straße Am Hauptgüterbahnhof einzubiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden ebenfalls 65-Jährigen, der die Straße mit seinem Kleinkraftrad in östlicher Richtung befuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und der Zweiradfahrer wurde hierbei leicht verletzt. In der Folge wurde er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Alkoholgeruch in der Atemluft des Zweiradfahrers fest. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Daraufhin musste der 65-Jährige Mofa-Fahrer eine Blutprobe abgeben. Weitere Ermittlungen hinsichtlich des Mofas und etwaiger fahrerlaubnisrechtlicher Voraussetzungen dauern an.

Michael Wenz, Pressestelle

