POL-Pforzheim: (FDS) Horb, Pfalzgrafenweiler - Zeugen gesucht: Wohnungseinbrüche

Horb (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr in ein Wohnhaus in Pfalzgrafenweiler eingestiegen. Nach Stand der Ermittlungen drangen die bislang unbekannten Täter über den Keller in das Gebäude am Steinachring ein. Sie suchten dort verschiedene Räume auf und durchwühlten Schränke. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Ein weiterer Einbruch in ein Wohnhaus hat sich in Horb-Altheim ereignet. Die unbekannten Täter hebelten in der Zeit zwischen Montag, 11:00 Uhr und Mittwoch, 19:10 Uhr die Kellertüre auf und gelangten in das Gebäude in der Kühlwiesenstraße. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 600 Euro.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefonnummer 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

Tipps für ein sicheres Zuhause geben die (Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstellen kostenlos. Die Kriminalprävention Freudenstadt ist unter der Rufnummer 07441 536-365 telefonisch zu erreichen.

