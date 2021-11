Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Auto aufgebrochen - Polizei sucht nach drei Tätern und weiteren Geschädigten

Remchingen (ots)

Nach einem Pkw-Aufbruch am Mittwochmorgen in Remchingen-Wilferdingen sucht die Polizei nach drei mutmaßlichen Tätern.

Die Unbekannten machten sich gegen 5 Uhr in der Hans-Thoma-Straße an einem geparkten Peugeot zu schaffen und öffneten diesen wohl mit Hilfe eines Werkzeugs. In dem Fahrzeug durchsuchten sie die Mittelkonsole, entwendeten offenbar jedoch nichts. Laut ersten Hinweisen soll es sich bei den Tätern augenscheinlich um drei Jugendliche handeln. Einer davon soll etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß sowie von schlanker Statur sein und gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Er sei mit einem beigen Kapuzenpullover bekleidet gewesen. Möglicherweise haben die Täter auch noch andere Fahrzeuge in der Umgebung aufgebrochen oder sich zumindest daran zu schaffen gemacht. Eine Überprüfung der infrage kommenden Autos verlief bislang negativ.

Das Polizeirevier Neuenbürg bittet Zeugen sowie etwaige weitere Geschädigte, deren Fahrzeug ebenso aufgebrochen wurde, sich unter der Rufnummer 07082 79120 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

