Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Warnung vor Taschendieben - Ermittlungen nach zwei noch unbekannten Täterinnen - Präventionstipps der Polizei

Wildberg (ots)

Das Polizeipräsidium nimmt zwei Fälle von Diebstählen in Wildberg zum Anlass und warnt vor Taschendieben, die unter anderem in Einkaufsmärkten ihr Unwesen treiben.

Die erste mutmaßliche Tat fand am vorletzten Freitag in einem örtlichen Einkaufsmarkt statt. Hier hatte eine Frau ihre Tasche, in der sich ihr Geldbeutel befand, am Einkaufswagen hängen und war durch ihre Einkäufe abgelenkt. Nachdem der Gelbeutel verschwunden war, stand zunächst die Möglichkeit im Raum, dass die Geschädigte ihn verloren haben könnte. Inzwischen hat sich jedoch der Verdacht auf einen Taschendiebstahl erhärtet. Der zweite Fall ereignete sich am vergangenen Donnerstag. Dabei wurde einem Mann ebenfalls während des Einkaufs durch Unbekannte der Geldbeutel aus der Gesäßtasche gestohlen. Die Ermittlungen haben ergeben, dass beide Taten durch zwei bislang noch unbekannte Täterinnen verübt worden sein könnten.

Die erste Unbekannte hat lange, blonde Haare und war bekleidet mit einem schwarzen Mantel mit weißen Reflektionsstreifen seitlich und an der Kapuze sowie grauen Leggins und einer sehr hellen Pudelmütze, die mit Glasperlen besetzt ist. Zudem führte die Täterin eine rosafarbene Umhängetasche mit sich und trug einen auffälligen, schwarzen Mund-Nasen-Schutz mit weißem Besatz an der Oberkante.

Die zweite Täterin ist etwas kleiner als die erste und war mit einem schwarzen Regenmantel, einer blauschwarzen Hose und grauen Schuhen bekleidet. Möglicherweise hatte sie ihre Haare und ihre Stirn mit einem blauschwarzen Tuch, das bis zu den Augen reichte, verborgen. Sie trug einen hellblauen Mund-Nasen-Schutz.

Die Ermittlungen des Polizeipostens Wildberg dauern an.

Zeugen, die Hinweise zur Identität einer oder beider Täterinnen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07054 5136 beim Polizeiposten oder unter 07452 93050 beim Polizeirevier Nagold zu melden.

Tipps und Hinweise der Polizei zum Schutz vor Taschendieben:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell