Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Necker - Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung

Horb am Neckar (ots)

Ein 18-Jähriger hat am frühen Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall verursacht.

Der Autofahrer war mit seinem Volvo auf der Kreisstraße 4768 von Wiesenstetten kommend in Richtung Mühringen unterwegs. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Hangabsicherung. Durch den Aufprall kippte der Volvo auf die Fahrerseite und rutschte auf der Fahrbahn hangabwärts mehrere Meter in Richtung Mühringen. Der Volvo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 15.000 Euro. Die eintreffenden Beamten konnten bei dem 18-jährigen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von etwa eineinhalb Promille. Der 18-Jährige musste in der Folge eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

Nicole Sackmann, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell