POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Unbekannter schlägt und tritt auf Mann ein - Zeugen gesucht

Bad Wildbad (ots)

Angegriffen und schwer verletzt worden ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Mann in Bad Wildbad.

Der Mann hatte sich vor einer Gaststätte in der Wilhelmstraße aufgehalten, als ein noch Unbekannter auf ihn einschlug und ihn auch trat. Zuvor waren die beiden Personen in der Gaststätte wohl miteinander in Streit geraten und der Geschädigte war zu einem späteren Zeitpunkt nach draußen gegangen, um eine Zigarette zu rauchen. Durch den Angriff erlitt der Geschädigte schwere Verletzungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 25 bis 30 Jahre alten und circa 1,80 Meter großen Mann mit kurzen, blonden, lockigen Haaren und von normaler Statur handeln.

Der Polizeiposten Bad Wildbad ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können, sich unter der Rufnummer 07081 93900 zu melden.

