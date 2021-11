Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Vorrang nicht beachtet: zwei Verletzte

Zwei Leichtverletzte und etwa 15.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalles am Montagnachmittag im Bereich Sonnenberg.

Nach Stand der Ermittlungen befuhr ein 35-jähriger Opel-Fahrer gegen 15:50 Uhr die Büchenbronner Straße stadtauswärts und wollte an der Einmündung mit der Straße Auf der Rotplatte nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Skoda und es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Im Skoda wurden der 70-jährige Fahrer und die 69-jährige Beifahrerin leicht verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden unfallbeteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden.

