POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunken auf eScooter unterwegs und Polizist angegriffen

Mit rund 2,1 Promille zogen Polizeibeamte am frühen Dienstagmorgen einen 20-Jährigen auf einem Elektrofahrzeug aus dem Verkehr. Während der polizeilichen Maßnahmen im Krankenhaus wurde der Mann renitent und griff die Ordnungshüter an.

Mit insgesamt drei Personen war der eScooter besetzt als der Fahrer gegen 00:25 Uhr im Bereich der Jahnstraße kontrolliert wurde. Der absolut fahruntüchtige Lenker wurde im Anschluss zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Bereits vor der Blutentnahme mussten die Beamte einfache körperliche Gewalt anwenden, um diese zu gewährleisten, da der 20-Jährige den Aufforderungen der Beamten keine Folge leisten wollte. Nach der Entnahme wurde der 20-Jährige vom Klinikpersonal aufgefordert, das Krankenhaus zu verlassen. Dies interessierte den Mann jedoch in keiner Weise. Er störte mehrfach den Betrieb der Klinik, indem er in mehrere Behandlungsräume hineinging. Auf einen mehrfach ausgesprochenen Platzverweis reagierte er nicht, so dass er in Richtung Klinikausgang geschoben werden musste. Sodann ging er mit erhobenen Armen auf einen Polizisten los. Schließlich wurde er zu Boden gebracht, wo er sich letztlich beruhigte und das Krankenhaus selbstständig verließ. Bei dem Einsatz wurde mit jetzigem Stand niemand verletzt. Der 20-Jährige muss sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen "Trunkenheit im Verkehr" und wegen "Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte" verantworten.

