Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Einbruchschutz zeigt Wirkung

Birkenfeld (ots)

In der Zeit zwischen 17.50 Uhr und 19.30 Uhr versuchten unbekannte Täter mittels unbekanntem Werkzeug in ein Wohnhaus in der Schwarzwaldstraße einzudringen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass die Unbekannten aufgrund zusätzlich angebrachter Sicherungen und eines akustischen Signalgebers an Fenster und Türen von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg, 07082 / 7912 0, in Verbindung zu setzen.

Sie haben Fragen zum richtigen Einbruchschutz? Lassen Sie sich von Beamten der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle kompetent, kostenlos und neutral über Sicherungsmöglichkeiten ihrer Wohnräume beraten. Vereinbaren Sie einen Termin unter 07231 / 186 1201.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell